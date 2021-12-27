AYFAD 'Kurtuluşumuzun Yüzüncü Yılında Yörük Ali ve Yüz Efe' projesi çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (AYFAD) 'Kurtuluşumuzun Yüzüncü Yılında Yörük Ali ve Yüz Efe' projesi kapsamında Yörük Ali Efe Müzesi ve mezarını ziyaret etti.



AYFAD, 'Kurtuluşumuzun Yüzüncü Yılında Yörük Ali ve Yüz Efe' isimli proje çalışmalarına hızla devam ediyor. Proje kapsamında Yörük Ali Efe'nin mezarını ziyaret eden AYFAD'lı efelerin Başkanı Mehmet Yıldırım halk oyunları yanı sıra kültürel araştırmalar yaptıklarını, amaçlarının zeybek kültürünü ve folklorik değerleri yaşamak ve yaşatmak olduğunu ifade etti.



AYFAD Başkanı Mehmet Yıldırım Yörük Ali Efe öncülüğündeki Malgaç Baskını'nın düşmana büyük zarara uğrattığını ifade ederek, “AYFAD olarak kuruluşumuzdan bu yana geçen 5 yıllık sürede her dönem sonunda halk oyunları ve kültürel araştırmalarımızı içeren gösterilerimiz oldu. Derneğimizin 20212022 dönem çalışmaları kurtuluşumuzun yüzüncü yılına denk gelmesi nedeniyle yönetim kurulumuzda aldığımız karar neticesinde milli mücadelenin sembol isimlerinden efelerin efesi Yörük Ali Efemiz ve milli mücadeleye önemli katkıları olan yüz efemizi anlatan tiyatral bir zeybek gösterisi yapmaya karar verdik. Kurtuluş Savaşı sırasında iki kere işgal edilen, iki kere de düşman işgalinden kurtarılan tek gazi şehrimiz Aydın'ın Yunanlılar tarafından işgal edildiği yıllarda, kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk herkes kuvayi milliye ruhunu harekete geçirmiş, bu ruhun başını çekenlerden biride efelerin efesi Yörük Ali Efemiz olmuştur. İzmir, Aydın ve Nazilli'nin düşman işgalinden kurtarılması için milli mücadelede yer alan Yörük Ali Efemiz, 1919 yılının 15 Haziran’ı 16 Haziran’a bağlayan gece saat 02.00 civarında Batı ve Güney Anadolu'da düzenli, bilinçli ve milli şuurla düşmana yapılan ilk baskın olarak tarihe geçen Malgaç Baskını ile düşmanı büyük zarara uğratmıştır" dedi.



"Kuvayi milliye hareketini ateşleyerek milli mücadele döneminde yaptıkları fedakarlıklarla Atatürk’ün övgülerini kazanan efeler, vatan savunmasının sembol isimleri olmuşlardır" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Bağımsızlık mücadelemizde efelerin liderliğinde kurulan ilk düzenli kuvayi milliye ordularının ilk liderlik şerefi de Yörük Ali Efe’mize aittir. Bu bağlamda, Yörük Ali Efemizin şehrinde, kurtuluş ruhunun ilk günkü heyecanla yaşanmasına katkı sağlamak için 'Kurtuluşumuzun Yüzüncü Yılında Yörük Ali ve Yüz Efe' isimli proje çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. 16 Haziran 2022 tarihinde yapacak olduğumuz gösterimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz ” diye konuştu.

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