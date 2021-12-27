Aydın Lisesi'nde 'Akademisyenlerin derslere girmesi projesi' kesintisiz devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol kapsamında 'Akademisyenlerin Derslere Girme Projesi'ni 4 Kasım 2019 tarihinde başlatan ve ilk uygulayan Aydın Lisesi, projeyi kesintisiz devam ettiriyor.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi' kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği liselerde fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerine üniversiteden akademisyenler giriyor. Aydın Lisesi’nde şimdiye kadar proje kapsamında toplam 22 akademisyen öğrencilerle buluştu.



Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, “4 Kasım 2019 tarihinde başladığımız proje kapsamında pandeminin başladığı Mart 2020 tarihine kadar toplam 18 akademisyen hocamızı okulumuzda misafir ettik. Hocalarımız kendi alanlarında derslere girdi. 20212022 eğitim ve öğretim yılı başından bugüne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hocalarımızdan Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, Eğitim Fakültesi PDR Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Yalçın Özdemir, Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ilgaz Akdoğan ve en son Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. M. Hadi Yaşa derslerimize katıldı. Bugüne kadar derslerimize giren akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuşarak dönem sonuna kadar 42 akademisyenin derslere katılmasının planlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.