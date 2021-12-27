Söke’de "Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy" resim sergisi açıldı

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2021 yılının Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle hazırlanan "Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy" temalı resim sergisi Aydın'ın Söke ilçesinde açıldı.



Söke Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen serginin açılış törenine Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, MHP Kadın Kolları Başkanı Hilal Ayyıldız Ateş başta olmak üzere davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılış töreninde okul öğrencisi Bağarası Hürriyet Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Emine Akdeniz tarafından İstiklal Marşı okundu. Ardından katılımcılar sergide yer alan Aydın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan eserleri gezdi.

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