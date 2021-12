Efeler Belediyesi can dostları unutmuyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, soğuk havanın etkili olduğu bu günlerde sokak hayvanlarını unutmadı.

Efeler Belediyesi, düzenli olarak sürdürdüğü sokaktaki can dostlarını besleme çalışmalarına devam ediyor. Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarındaki sokak hayvanlarına mamalar ulaştırıldı. Soğuk havalarla birlikte yaşamları zorlaşan sokak hayvanlarına mama desteği sağlayan belediye çalışanları, can dostlarını gıdasız bırakmadığı gibi sevgisiz de bırakmadı.

Efeler halkına sokak hayvanlarını unutmamaları konusunda çağrıda bulunan Başkan Atay, "Doğa yalnızca insanlara değil, tüm canlılara ait. Düzenli ve en iyi şekilde can dostlarımızı beslemeye devam edeceğiz. Soğuk havanın etkili olduğu bu günlerde, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için çalışmalarımızı artırıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstererek, evlerinin önlerine bir kap mama ve su koymasını diliyoruz." dedi.

