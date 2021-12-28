Buharkent MYO’da, Kariyer Günleri etkinliği gerçekleşti

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu tarafından etkinlik gerçekleştirildi. Mehmet Parmaksızoğlu Konferans Salonu'nda ilki gerçekleşen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğinin ilk konuğu ise Buharkent MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu oldu. Öğrencilerle bir araya gelen Çobanoğlu, başarıya giden yolda yapılması gerekenler hakkında bilgi verirken, etkinlik sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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