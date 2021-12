Aydın’da down sendromlu öğrenciler gönüllerince eğlendi

Aydın’da bir hayırsever tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen down sendromlu öğrenciler, gönüllerince eğlendi.



Aydın’ın Efeler ilçesinde Hacı Hüseyin Arslan Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören down sendromlu öğrenciler, hayırsever Muharrem Akarsu tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Down sendromlu gençler için düzenlenen yemekli gecede renkli görüntüler ortaya çıkarken, geceye katılan gençler aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendiler.

Etkinliğin sonunda kısa bir konuşma yapan Okul Müdürü Hakan Gökhan Çağatay, etkinliğin hayırsever tarafından her yıl düzenlendiğini ifade ederek teşekkür etti.

