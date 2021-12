Efeler’de Acil Afet Haberleşme İstasyonu kuruldu

Efeler Belediyesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi işbirliğinde Efeler’de bir ilk olan Acil Afet Haberleşme İstasyonu kuruldu. Böylece Efeler’de yaşanılacak muhtemel bir depremde, telefon ve internetten bağımsız olarak diğer tüm illerin yanı sıra Dünya’nın her ülkesiyle de kesintisiz haberleşme sağlanabilecek.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan arasında geçtiğimiz Şubat ayında imzalanan protokol kapsamında kurulan Acil Afet Haberleşme ve Amatör Telsiz İstasyonu düzenlenen törenle açıldı. Fatih Mahallesi’ndeki Fatih Kapalı Pazar Alanı’nda açılışı gerçekleşen istasyon sayesinde, kentte muhtemel bir afet yaşanması halinde haberleşmede aksama yaşanmayacak. Afet durumları dışında da kentte uydu haberleşmesi, uzay çalışmaları ve bilimsel çalışmalar yapılabilecek. Acil Afet Haberleşme İstasyonu’nun kente kazandırılması için Efeler Belediyesi olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Her açılışımızda söylediğim gibi bir sözümü daha yerine getirdim. Bu konuda söz vermemiştim çünkü böyle bir konudan öncesinde bilgim yoktu. Toplum yararına çalışan TRAC Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan ile görüşmemizde bahsettiği bu konudan, yaptığı sunumundan çok etkilendim. Bu haberleşme istasyonu, temelinin Kaan Bey’in özverisi ve çalışkanlığıyla atıldığı bir yerdir. Teşekkür ediyoruz, kendisi sağ olsun. Afet anında insanların haberleşme ile ilgili sıkıntı duydukları zaman onların yaşamlarını nasıl etkilediğini bilen bir insan olarak, bu istasyonun yaşama geçirilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu istasyonumuzun açılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



“Ülkedeki tüm depremler Efeler’de görüntülenebilecek”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “İlim, fen ve uzmanlık nerede varsa, sanayi nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz” sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan; “Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile biz Türk milletine her daim bilim ve teknolojinin izinden gitmemizi öğütlemiştir. Şubemiz ile Efeler Belediyesi işbirliğinde Efeler’e bu önemli istasyonu kazandırıyoruz. İstasyon ile, Efeler ilçemiz, internet ve telefonlardan bağımsız olarak tamamen radyo dalgaları üzerinden diğer il ve ülkeler ile doğrudan bağlantı kurabilir hale gelmiştir. Ayrıca Kandilli Rasathanesi ile yaptığımız işbirliği ile yine internet ve telefondan bağımsız tamamen radyo dalgaları ile ülkemizde gerçekleşen 3.5 ve üzeri şiddetindeki tüm depremleri eş zamanlı olarak konum ve şiddetini bu istasyonda görüntüleyebiliyoruz” dedi.



Haftanın 2 günü ziyarete açık”

İstasyonun Çarşamba ve Cumartesi akşamları bu konulara ilgisi olan kişilerin ziyaretine açık olacağını belirten Çalışkan; “İlçemizde yaşayan ve kendilerini elektronik, haberleşme, amatör telsizcilik, amatör uydu ve afet haberleşme çalışmaları alanında geliştirmek isteyen herkes istasyonumuzu ziyaret edebilir ve burada yapacağımız atölye çalışmalarında yer alabilir. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden tüm bu etkinlikleri takip edebilirsiniz. Bu istasyonun var olmasını sağlayan, maddi ve manevi olarak bizlere desteğini esirgemeyen başta Efeler Belediye Başkanım Mehmet Fatih Atay’a ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.



“AFAD olarak tüm imkanlarımızı kullanacağız”

İstasyonun, Efeler’e kazandırıldığı için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile TRAC Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan’a teşekkür eden Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ramazan Harman ise “Afet ve Acil durumlarda en önemli konulardan biri haberleşmedir. Kör nokta diye tabir ettiğimiz ulaşılamayacak noktalarda en önemli gücümüz bu istasyon. 1999 depreminde Adapazarı’nda yaşıyordum. O dönemde başbakan bile bir vali ile iletişim kuramıyordu. Bugün baktığımızda afetlerde haberleşme sıkıntısı çekmiyoruz. Yaşanılabilecek bir afette telefon çekmemesi durumunda buradaki cihazların bizlere çok fazla faydası olacak ve iletişim kesilmeyecek. AFAD İl Müdürlüğü olarak istasyonumuz ile işbirliğimiz sürecek ve her türlü imkanımızı kullanacağız” dedi.

