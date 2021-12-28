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1 milyon liralık altın çalan 3 kişi, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izlerden yakalandı

DHA

1 milyon liralık altın çalan 3 kişi, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izlerden yakalandı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın çalan 1'i kadın 3 şüpheli, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izler takip edilerek yakalandı.
Olay, 26 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Altınkum Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanının alarm kablosunu kesip, içeri giren kişiler, 1 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen altınları yanlarında getirdikleri çantaya doldurdu. İş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği hard diski de alan şüpheliler kaçtı. Bir gün sonra dükkana gelen iş yeri sahibi durumu fark edip, polise bildirdi.
İŞ YERİNİN ARKASINDAKİ EVDE YAKALANDILAR
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, dükkan ve dışında çamurlu ayakkabı izleri tespit etti. Ekipler, izlerin kuyumcu dükkanının arkasındaki bir eve kadar devam ettiğini belirledi. Evde kalan kişilerle ilgili araştırma yapıp, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, 1'i kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-12-28 15:06:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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