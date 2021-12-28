Söke Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılının son toplantısını yaptı

Söke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılı son toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda 2021 yılı sonu itibariyle görev süreleri sona eren heyet üyeleri Galip Hanaylı, Turgay Sarıyıldız, Ertürk Küçükoğlu, Ulvi Atmaca ve Erday Behit’e, Heyet Başkanı Kaymakam Ümit Hüseyin güney tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.



Mütevelli heyetin haftalık olağan toplantılar yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşları sorun ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak kararlar aldığını ifade eden Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney; heyette yer alan kişilerin her yıl yenilendiğini belirtti. Mevcut heyet üyelerinin yeni dönemde yeniden görev alabileceklerine dikkat çeken Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, “Yılın son toplantısında çalışmalarından dolayı heyet üyelerimize teşekkür etmek ve bu güzel çalışmaları belgelendirmek istedik” dedi.



Kaymakam Ümit Hüseyin Güney; “Üyelerimiz mütevelli heyetimizde çok verimli bir çalışma süreci geçirdiler. Bu güzel çalışmaları belgelendirmek adına toplandık. Kaymakamlığımız, mütevelli heyetimiz ve Söke halkı adına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında sağlık, sıhhat ve uzun ömür diliyorum. Bundan sonra da bizimle birlikte olacaklar ve çalışmalarımıza katkı sağlayacaklardır. Bizim gönlümüz ve kapımız her zaman açık” dedi.

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