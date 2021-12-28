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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan 2021 yılını değerlendirdi

İHA

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan 2021 yılını değerlendirdi

2021 yılının turizm sezonunu değerlendiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 2022 öngörülerini ve beklentilerini açıklarken, "Sektörümüzde 2022 yılında ciddi bir toparlanma ve kayıplarımızı telafi edebileceğimiz bir sezon bekliyoruz, yeni yıla umutla giriyoruz. Kuşadası olarak da, patlama yaşanmasını beklediğimiz 2022 yılı turizm sezonundan payımıza düşeni almak hedefimiz" dedi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yıl sonu açıklamasına şu sözlerle devam etti; "Pandeminin etkisinin devam ettiği 2021 yılında, yerli turistin ilçemizi tercih etmesi, sınır kapılarının açıldığı ülkelerden gelen turistler ve Eylül ayından itibaren limanımıza gelmeye başlayan gemilerle, turizm sezonunda ilçemizde çarklar yavaş da olsa dönmeye devam etti. Özellikle son aylarda güzel bir ivme, ekonomide toparlanma yaşandı. 2022 sezonu için, konaklama sektöründe rezervasyonlarımız şimdiden iyi gidiyor. Limanımıza, şu anki rezervasyonlarla 650 gemi, 750 binin üzerinde yolcu gelmesi bekleniyor. Tüm bunlar 2022 sezonu için iyi haberler, bu sezondan beklentilerimiz yüksek. Sektörümüz pamuk ipliğine bağlı bir sektör olsa da, her şeyin yolunda gitmesini umut ediyor ve kayıplarımızı telafi edebileceğimiz bir sezon olmasını beklediğimiz 2022 yılı için, Kuşadası Ticaret Odası olarak tanıtım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz, ilçemize daha fazla turist çekebilmek. Altı yıldır sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız 400 milyonun üzerinde reklam gösterimiyle bir ilçe Odası olarak tanıtımda rekor kırdık. Odamızın mali gücüyle büyük bütçeler ayırarak devam ettirdiğimiz sponsorlu reklamlarımıza, iç ve dış pazarda ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde çıkarak devam ediyoruz. Turizm demek, turist demektir. Bizim de amacımız Kuşadası markasını tekrar tekrar hatırlatarak ilçemize daha fazla turist çekmek ve ekonomiyi canlandırmak. Bugüne kadar bu alanda yaptığımız çalışmaların etkilerini ilçemizin son yıllarda tercih edilme oranındaki artışla gördük. Pandemi sürecinde de özellikle iç pazarda cazibe merkezi olduk"

Her zaman önceliklerinin üyeleri olduğun u belirten Başkan Akdoğan, " İlçemize turist gelecek ki üyelerimiz kazansın, Kuşadası kazansın. Kuşadası Ticaret Odası olarak daima üyelerimizin yanında olduk, mali gücümüzü üyelerimizin yararına kullandık. Lobicilik çalışmalarımızla üyelerimizin Ankara’daki sesi olmaya devam ettik, ediyoruz. 2021 yılında da üyelerimizin yaşadığı sıkıntıların, çözüm önerileriyle birlikte üst kuruluşumuz TOBB aracılığıyla hükümete iletilmesini sağladık. Taleplerimiz neticesinde kısa çalışma ödeneği, KDV ve stopaj indirimleri, Devlet borçlarında erteleme, vadelendirme, nakdi kira desteği, gelir kaybı ve ciro kaybı destekleri, nefes kredileri, KGF destekli düşük faizli krediler, konaklama vergisi indirimi, turizm sektörüne ve farklı sektörlere yönelik ertelemeler gibi pek çok destek hayata geçti. Mali kaynaklarımızı kullanarak 2021 yılında da 8. kez üyelerimiz için düşük faizli kredi hacmi oluşturduk. TOBB nefes kredisi için projeye destek veren bankalara 1 Milyon 300 bin TL yatırdık, 17 milyon TL kredi hacmi oluşturduk. Odamızda 2021’de de, KOSGEB ve Hukuk danışmanlığı destekleri, eğitim yardımları, gıda yardımları, burslar, eğitimler devam etti. Sosyal medya hesaplarımızdan yüzlerce duyuru ve bilgilendirme paylaşımlarımızla üyelerimizi güncel konulardan haberdar ettik. Birliğimizin çatısı altında önemli bir noktada olduğumuz bilinciyle hareket ediyor, üyelerimizin menfaatlerini ön planda tutarak, kaliteli hizmet anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasının sonunda; 2022 yılının, zor geçen son yılların tüm izlerini silmesi umuduyla, herkese önce sağlık ve bereket getirmesini diledi.

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