Kuşadası Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Kuşadası Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm BelSen) arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlandı. Sözleşmeye göre; Kuşadası Belediyesi’nde Tüm BelSen’e üye memurların sosyal denge tazminatı tavan rakam olan yüzde 120'ye çıkarıldı.



Kuşadası Belediyesi ile KESK’e bağlı Tüm BelSen arasında 6’ıncı dönem toplu iş sözleşmesinin imzalanması için başkanlık makamında tören düzenlendi. Törene; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Tüm BelSen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile sendikanın Aydın ve Kuşadası Şubesi temsilcileri katıldı. Sözleşmeyle Kuşadası Belediyesi’nde çalışan 176 memur ile 44 sözleşmeli memurun sosyal denge tazminatı yüzde 100’den tavan rakam olan yüzde 120’ye çıkarıldı.



Törende konuşan Tüm BelSen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “Görüşmelerin uzlaşma ile sonuçlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi ile sözleşmemizi imzaladık. Her zaman çalışanlarının yanında olan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e tüm memur arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Biz tüm çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de olanaklarımız dâhilinde çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sözleşmemiz tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.