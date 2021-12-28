1 milyon liralık altın çalan 3 kişi, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izlerden yakalandı (2)

Soylu ve İmamoğlu'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması!

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3 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Kuyumcuyu soydukları şüphesiyle gözaltına alınan N.K., K.K. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-12-28 23:17:42



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