İl Sağlık Müdürlüğü 2021 yılı ilçe değerlendirme toplantısı yapıldı

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kovid19 ve 2021 yılı ilçe değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz başkanlığında, hizmet başkanları ve İlçe Sağlık Müdürleri’nin katılımlarıyla Kovid 19 ve 2021 yılı ilçe değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçelerin Kovid19 vakaları ile mücadele, filyasyon çalışmaları, hedef gruplar üzerinden ilçe bazlı aşılama oranları değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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