Karpuzlu’daki kütüphanelerin açılışı yapıldı

“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında yapımları önceki haftalarda tamamlanan Karpuzlu Tekeler İlkokulu ile Çobanisa Hakim Ahmet Akgün İlkokullarının kütüphane açılışları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde başlatmış olduğu "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Aydın’da 195 okulun kütüphane donanımları ile 108 okulun da kitaplıklarının üretimleri 3 meslek lisesi tarafından tamamlanmıştı.

Son olarak, Karpuzlu’daki ilk kütüphane açılışını Tekeler İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Kurdele kesiminden sonra öğrencilere her fırsatta kitap okumaları tavsiyesinde bulunup açılan kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Karpuzlu ilçesindeki bir diğer kütüphanenin açılışı ise Çobanisa Hakim Ahmet Akgün İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Protokol üyeleri açılışların ardından kütüphaneleri inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

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