ADÜ Öğretim Üyesi Çevik'in projesine TÜBİTAK’tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik’in yürütücülüğü yaptığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2021 yılı 2. Dönemi ARDEB1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.



'Kanser Hastalarının Tedavisinde Kullanılacak Serum Eksozom İzolasyonu ve İlaç Yüklemesi Yapabilen LabOnChip Sisteminin Geliştirilmesi' başlıklı projede kişiye özel tedavi seçeneklerinin geliştirilmesinde mikroakışkan çip sistemleri kullanılacak ve klinik çalışmalar için prototipler geliştirilecek. Prof. Dr. Özge Çevik’in yürütücülüğündeki projede araştırmacı olarak ADÜ Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Adem Özçelik ve Araş. Gör. Dr. Fatih Akkoyunlu, Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Gümüş, Araş. Gör. Ömer Erdoğan, Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Gülen Melike Demirbolat ve bursiyerler yer alıyor.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi ve proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.