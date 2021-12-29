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Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu: “Tarımı cazip hale getirmeliyiz”

İHA

Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu: “Tarımı cazip hale getirmeliyiz”

Dünya genelinde ‘Gıda Milliyetçiliği’ kavramının oluştuğunu ve üretimin devam etmesi için tarımın cazip hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu; “Üreticiye verilen her destek aynı zamanda tüketiciye verilen bir destektir. Bunu unutmamak lazım. Bu bir formüldür” dedi.

Aydın’da köyden kente göçlerin artması başta olmak üzere çeşitli sebepler dolayısıyla kırsal kesimlerde nüfus ile birlikte çiftçi sayısı da gün geçtikçe azalmaya başladı. İl genelinde ziraat odalarına kayıtlı yaklaşık 130 bin çiftçi bulunurken, dünya genelinde gıda milliyetçiliği kavramının oluştuğuna dikkat çeken Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, üretimin devam edebilmesi için çiftçilerin her anlamda desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Aydın’da tarımın sürdürülebilir olması adına tarıma teşviğin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Kendirlioğlu; “Özellikle pandemide gıdanın, tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Dünya genelinde gıda milliyetçiliği diye bir kavram oluştu. Çünkü paran olsa bile ithal edememe durumu ile karşı karşıya kalınabilir. Onun için biz kendimiz üretmeliyiz. Bu üretimi yapabilmek için de çiftçilerimize her anlamda destek olunmalı” dedi.

“Günümüz kurlarına revize edilmeli”
Üreticilere yapılan desteklerin gider kalemlerindeki artışlar dolayısıyla yetersiz kaldığını sözlerine ekleyen Kendirlioğlu; “Gelişmiş olan ülkelerdeki çiftçilere baktığımızda 5 yıllık, 10 yıllık planlamalar yapılıyor. Bu desteklemeler önceden belirleniyor ve günün kurlarına göre veriliyor. Bizde de desteklemeler yapılıyor fakat maalesef girdi maliyetleri o kadar hızlı artıyor ki destekler giderleri karşılayamaz duruma geliyor. Bunların günümüze göre revize edilmesi gerekiyor. Bunun da en kısa zamanda yapılması lazım ki, tarımsal anlamda sürdürülebilirlik olsun” dedi.

“Tarımı cazip hale getirmeliyiz”
Üreticiye verilen her desteğin aynı zamanda tüketiciye verilen bir destek olduğunun da altını çizen Kendirlioğlu; “Üreticiye verilen destek tüketiciye de destek olmak demektir. Bunu unutmamak lazım. Bu bir formüldür. Dünyada bu uygulanır. Üretici desteklenirse o destek oranlarına göre tüketicimizde daha ucuz tüketir. Bunu iyi dengelemek lazım. Üretmekten yana hiçbir sıkıntımız yok bizim. Biz üretmekte, çalışmakta, verimde, kalitede dünyadan çok iyi bir konumdayız. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Biz üretiriz. Yeter ki bu işten üretici de para kazanabilsin. Çünkü bu aynı zamanda bir meslek. Bizler para kazanmalıyız ki bu mesleği devam ettirebilelim, ailemize bakabilelim. Artık kazanç sağlayamaz isek önümüzdeki yıllarda bu işi yapabilecek insan bulmakta da sıkıntı çekeriz. Çünkü tarım çok kolay bir meslek değil ve herkesin yapmak istediği bir meslek değil. Artık Aydın’da çiftçilerin yaş ortalaması da yukarıda. Yaş ortalaması 59’lara kadar çıktı. Bu daha da yukarıya doğru çıkıyor. Bu dünyada da aynı şekilde. Tarımı daha cazip hale getirebilmek için bu tür desteklemelerin şart olduğunu düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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