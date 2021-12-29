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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

İHA

Aydın’da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde aydınlatma direğinin değişim sırasında üzerine vinç düşen Ekrem Yılmaz (50), hayatını kaybetti.
Olay Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’ne bağlı Yeniköy mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki aydınlatma direğinin değişimi için çalışma yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle çekici üzerinde bulunan vinç, Ekrem Yılmaz’ın üzerine düştü. Vinç ile çekici arasında kalan talihsiz adam, feci şekilde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince vincin altından kurtarılan Yılmaz, hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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