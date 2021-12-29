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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NTO Başkanı Arslan, Ankara’da konsey toplantısına katıldı

İHA

NTO Başkanı Arslan, Ankara’da konsey toplantısına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Merkezi’nde yapılan Ticaret Odaları Müşterek Konsey toplantısına Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda ekonomik yapının iyileştirilmesi ve hak ettiği seviyeye ulaşması için yapılması gereken çalışmalar görüşülürken, Oda ve Borsa Başkanları bölgelerini ilgilendiren sorunları dile getirdi. Toplantıda bir konuşma yapan Nuri Arslan, bölgesel sorunlara dikkat çekerken ekonominin iyileştirilmesi için tüm kesimlerin sağ duyu içinde gerekli fedakarlık ve çabayı göstermesi gerektiğini ifade etti. NTO sorunlar dosyasında yer alan konular, çözüm önerileriyle birlikte toplantıya katılanların bilgisine sunuldu.

Başkan Arslan konuşmasında özellikle Ticaret Odalarına kayıtlı şahıs işletmelerinin esnaf kefalet kredisi koşullarında uygun finansman kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinin ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Arslan ayrıca, “Sorumluluk sahamızdaki Nazilli ve çevre altı ilçede sadece 7 adet mesleki ve teknik eğitim lisesi bulunmasına rağmen 32 adet anadolu lisesi ve genel lise bulunmaktadır. Türkiye’nin sanayileşme hedefleri de dikkate alındığında gelecek yıllarda sanayi ve imalat sektörünün kaynakçılık, makine, marangozluk, metal sanayi, torna, elektrik, elektronik vb. bölümlerdeki istihdam talebi artacaktır. Ancak Endüstri Meslek Liselerinin mezun sayısı ve eğitim kalitesi bu gün dahi yetersiz kalmaktadır. Endüstri Meslek Liseleri’nin sayısının arttırılması, mevcut okulların iyileştirilmesi ve mezun öğrencilerin nitelik bakımından istenen seviyede olması için gerekli önlemlerin alınması talep edilmektedir” dedi.

Başkan Arslan, bölgelerinde sanayi ve ticaret alanına ihtiyaç bulunduğunu, bir arazinin sanayi alanı içine alınması halinde değeri bir anda 10 kat arttığını, küçük ölçekli bir işletmenin OSB alanında yer alması için önce orta ölçekli bir firma seviyesine gelmesi gerektiğinden Organize Sanayi alanlarının dışında da sanayi ve imalat işyerlerine ihtiyaç bulunduğunu açıkladı.

Arslan ayrıca, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının karşılanması için TOKİ marifetiyle oluşturulacak sanayi parsellerinin yatırımcıya tahsis edilmesi yani uygun maliyetle satılmasını talep ettiklerini söyledi.

Başkan Arslan, konuşmasının devamında üyelerinin ihracat miktarını arttırmak, çeşitli sebepler ile bu güne kadar ihracat yapamayan işletmeleri teşvik etmek amacıyla yurt dışı fuarlarda Oda adına kiralanan stant bedelleriyle ilgili Bakanlığın desteğini beklediklerini ifade ederek, “Sermaye şirketleri ve kar amacı güden tüm işletmeler için yurt dışı fuar desteği verilmesine rağmen, üyelerinin ihracatını arttırmak amacıyla yurt dışında stant açan, üyelerin ve ürünlerin tanıtımını yapan Ticaret Odaları için bir destek bulunmamaktadır. Bu konuda gerekli çalışmanın yapılacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Nuri Arslan, Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkındaki kararla ilgili konuşmasında; yapılan bir değişiklik ile Aydın’ın Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Bozdoğan, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde yapılacak yatırımların 3.bölge desteklerinden yararlanacak iken aynı alan içinde bulunan Nazilli ilçesinde yapılacak yatırımların 2.bölge desteklerinden yararlanmasının hakkaniyete uygun olmadığını, Nazilli’nin de 3.bölge destek ve teşviklerden yararlanmasını talep etiklerini belirtti.

Konuşmasının son bölümünde yurt dışından üretim için getirilen numune parçalar ile ilgili konuşan Arslan; yurt içinde üretim ve imalat amacıyla yurt dışından getirilen makine ve otomotiv parçalarından gümrük vergisi alınmaması, ayrıca sadece bu amaçla temin edilen ürünlerin lojistik ve nakliye masraflarının sübvanse edilmesi gerektiğini açıkladı.

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