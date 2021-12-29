Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonunda litrelerce sahte alkol ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Gece kulüpleri, restoran ve tekel bayilerinde yapılan aramalarda, toplamda 14 litre el yapımı sahte alkol, 4 litre sıvı anason, 10 litre sahte etil alkol, 108 adet sahte içki imalatında kullanılan içki aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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