Yeniyılda kuruyemiş geleneği devam ediyor

Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Yeni yıla özel tonlarca kuruyemişi hazırlayıp Aydın Merkez Fabrikalarından ülke genelindeki mağazalara gönderen firma, vatandaşların normal zamanlarda olduğu gibi yeni yılda da kuruyemişleri güvendikleri yerlerden almalarını tavsiye etti.

Türkiye’nin en köklü kuruyemiş firmalarından biri olan Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, özel günlerde kuruyemiş tüketiminin gelenek haline geldiğini belirterek, yılbaşı gecelerinin de kuruyemişin en fazla tüketilen günlerden biri olduğunu belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla özel hazırlıklar yapıldığını kaydeden Tonkul, “Ülke genelinde 100’e aşkın şubenin yanı sıra artık internet ortamında da hizmet veriyoruz. Bu yıl normal kuruyemişlerin yanı sıra firmamızın özel ürünü olan Antep Rüyası ve Dolgu Çikolata’da özel kampanyalar yaptık. Vatandaşların kuruyemiş alırken öncelikle güvendikleri bir yerden almalarını tavsiye ediyoruz. Kuruyemişte en önemli sorunlardan biri de aflatoksindir. Bu nedenle vatandaşlarımız aldıkları ürünün sağlıklı ve taze olduğundan emin olsunlar” diyerek yeni yıl için kuruyemiş ve şekerleme çeşitlerinde tonlarca ürün hazırlayıp ülke genelindeki mağazalara gönderdiklerini kaydetti.

Gerek pandemi gerekse bu yıl yeni yılın hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla pek çok kişinin yeni yılı evinde karşılayacağını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, yoğunluğun şimdiden başladığını kaydetti.

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