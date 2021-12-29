NAZGEM seminerlerinin ilki yapıldı

Nazilli Belediyesi ve NAZGEM tarafından düzenlenen Prof. Dr. İsmet Ateş ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğaner’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Anlamak, Anlatmak ve Anlaşmak’ konulu seminer Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda yapıldı.



Nazilli Belediyesi ve NAZGEM (Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi) tarafından düzenlenen ‘Anlamak, Anlatmak ve Anlaşmak’ konulu seminer geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Prof. Dr. İsmet Ateş ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğaner’in konuşmacı olarak katıldığı programda, haberleşmek, paylaşmak, istişare, ikna ve etki gibi kavramlar detaylı olarak ele alındı. ‘Olumsuz iletişim döngüsü’ ve bu sürecin çocuğun konuşması, anlatmayı bırakması, anlaşılmadığını hissetmesi gibi nedenle yol açtığı ebeveynlere anlatıldı.



Katılımlarından dolayı Prof. Dr. Ateş ve Dr. Öğr. Üyesi Doğaner’e teşekkür eden NAZGEM Kurucu Müdürü Tuncay Ayas; “Belediyeciliğin bir başka yönünü gösteren sosyal belediyecilik kapsamında Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın çabaları ile hazırlanan çağımızın en büyük görünmeyen hastalığı olan ‘Konuşmak, Anlamak, Anlatmak ve Anlaşmak’ konusunu değerli hocalarımızın bilgi ve birikimlerinden faydalandık. Bu zamana kadar neleri yanlış yapmakta ısrar ettiğimizi hatırladık. Bundan sonra nelere dikkat etmeliyiz konusunda uyarıldık. Kendimizin ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz için neler yapabileceğimizi hatırladık. Emeği geçen ve bize destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



NAZGEM ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergilediklerini dile getiren Kurucu Müdür Ekrem Eskici; “Kıymetli hocalarımıza değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kurumumuz Nazilli Belediyesi’nin bir kurumudur. Yaklaşık 24 öğretmenimiz görev yapmaktadır. NAZGEM, belediyemizin sosyal belediyecilik alanında imza attığı en güzel çalışmalardan biridir. Bizi destekleyen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Programın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Erol Angın ve NAZGEM Kurucu Müdürleri Ekrem Eskici ve Tuncay Ayas tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.

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