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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi arpa ekimine başladı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi arpa ekimine başladı

Kendisine ait verimli tarım arazilerini değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi yemlik arpa ekimi gerçekleştirdi. Elde edilecek olan arpa ve saman Büyükşehir Belediyesi’nin Sakız Koyunu Çiftliği’ndeki koyunlara ve keçilere yem olarak değerlendirilecek. Tohumluk arpalar ise zor durumda kalan üreticilere tohum desteklemesi olarak kullanılacak.

Artan girdi maliyetlerini düşürmek için birçok projeyi yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi bu kez de yemlik arpa üretimine başladı. Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda ziraat mühendislerinden Özgür Tarakçılar, “Artan yem maliyetleri çiftçiyi zorladığı için bu yıl yemlik arpa ekimi yapıyoruz. Bu arpayı hem tanelik hem de saman olarak Sakız Koyunu Çiftliğimizde kendi ürettiğimiz koyunlar için yem olarak kullanmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Girdi maliyetleri her geçen gün artıyor
Çiftçilerin de girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını belirten Tarakçılar “Bunun yanında zor durumda olan üreticilerimize, özellikle de zarar gören üreticilerimize tohumluk arpa desteği vermeyi planlıyoruz. Biliyorsunuz girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasıyla çiftçimizin, özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticimizin yem bitkilerine ulaşması her geçen gün giderek zorlaşıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak arazimizi de değerlendirerek yem bitkisi yardımı da düşünüyoruz” dedi.

Üretim zincirleme olarak devam edecek
Üretimden yüksek verim beklediklerinin altını çizen Tarakçılar “Buradan alacağımız verim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun önderliğinde başlayan Sakız Koyunu Çiftliği’ne aktarılacak. Oradan da zincirleme olarak devam edecek olan proje, özellikle kadın üreticilerimize koyun hibesi olarak devam edecek. Sakız Koyunu Çiftliği yerel gen kaynaklarının korunduğu bir çiftlik. Hayvan varlığımızda oldukça yüksek. Yem girdisini düşürmek için arazimizi bu yıl sakız koyunu çiftliği için değerlendiriyoruz. Elimizdeki bütün arazileri de üreticilerimizin fayda görmesi için ürünler yetiştirerek, onları desteklemek için önümüzdeki projelere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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