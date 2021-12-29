Kuyumcu soygununda gözaltına alınan üç şüpheli serbest bırakıldı

Soylu ve İmamoğlu'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması!

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Aydın’ın Didim ilçesinde bir kuyumcu dan 1 milyon TL’lik soygun gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanına 25 Aralık Cumartesi gecesi hırsızların hedefi olmuş, biri kadın toplam 3 şüpheli olay sonrası emniyetin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tutuklama talebi isterken, şüpheliler mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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