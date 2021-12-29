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Efeler'de Hanımevi'nin ikincisi Çeştepe Mahallesi'nde açıldı Efeler Belediye Başkanı Atay; "Haziran ayı sonuna kadar her ay 2 tesisin açılışını yapacağız"

İHA

Efeler'de Hanımevi'nin ikincisi Çeştepe Mahallesi'nde açıldı Efeler Belediye Başkanı Atay; "Haziran ayı sonuna kadar her ay 2 tesisin açılışını yapacağız"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kadınlar için hayata geçirdiği projelerden biri olan Hanımevi’nin ikincisi Efelerli kadınlara kapılarını açtı. Haziran ayı sonuna kadar her ay 2'şer tesisin açılışını yapacaklarını ifade eden Başkan Atay açılışın ardından kendi elleri ile kadınlara çeşitli ikramlara bulundu.

Kadın vatandaşların hizmetine sunulan, hem bu yönüyle hem de ücretsiz ikramları ve nezih ortamıyla Aydın’da bir ilk olma özelliği taşıyan Hanımevi’nin ikincisi Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Mutlu Vardar Parkı içerisinde hizmete açıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a kadınlara verdiği önem ve mahallelerinde açılan Hanımevi için teşekkür eden Çeştepe Mahalle Muhtarı Kani Kavadar, "İlki Zafer Mahallesi'nde bulunan ve kadınlar tarafından çok sevilen Hanımevi'nin ikincisinin Çeştepe Mahallemize kazandırılmasından dolayı çok sevinçliyiz. Ne zaman ihtiyacımız olsa her zaman yanımızda olan Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a ve ilgili belediye çalışanlarına mahallemize böylesine özel ve anlamlı bir yeri kazandırdıkları için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Sözlerimi yerine getirmenin onurunu yaşıyorum"
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay kadınlara seslenerek, "Mutlu olmanız için elimizden gelen her şeyi yapmak için çaba sarf ediyoruz. Sizin için yaptık burayı. Birlikte oturup konuşabilmeniz, sosyalleşebilmeniz için, dertleşebilmeniz için, bir şeyleri paylaşabilmeniz için bu alanları sizlere kazandırıyoruz. Bir sözümü daha yerine getirmenin gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

"Haziran ayı sonuna kadar her ay 2 açılış yapacağız"
Kadının mutlu olmasını ve ekonomik özgürlüğünü kazanmasını önemsediklerini kaydeden Başkan Atay, "Kadın mutlu olursa, kadın üretirse, kadın kazanırsa inanın ki o evde çok büyük huzur ve mutluluk olur. Ben kadınlarımızın mutlu olması ve üretmesi için çaba sarf ediyorum. En çok enginarın üretildiği Efeler ilçemizde enginarın bir yerden taze olarak girip diğer yerden kavanozun içerisinde konserve olarak çıkacağı bir fabrikayı önümüzdeki ay açacağız. Bu fabrikada da sadece ve sadece kadınlarımız çalışacak. Hem üreteceksiniz, hem kazanacaksınız, hem ailenizi ve kendinizi mutlu edeceksiniz. Bu mutluluğu da tüm ülkeye yayacaksınız. Kadın Kooperatifimizi de kurduk. Onlar da başka şeyler üretecekler. 5 yıllık görev süremiz içerisinde verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Yeni yılda Haziran ayına kadar her ay en az 2 tesisi ilçemize kazandıracağız. Şubat ve Mart ayında bu sayı belki 3'e çıkacak. Tüm hepsinin planlaması yapıldı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çeştepe Mahallesi Hanımevi'nin açılış kurdelesini protokol üyeleri ve kadınlar tarafından birlikte kesen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay kadınlara kendi elleri ile çay ve kuru pasta ikramında bulundu. Hanımevi için kendisine teşekkür eden kadınların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmeyen Atay, kadınlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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