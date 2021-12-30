ADÜ’lü öğrenci bilardoda Türkiye ikincisi oldu

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilardo Öğrenci Topluluğu Başkanı ve Eğitim Fakültesi öğrencisi Hakan Görgüç, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı tarafından AnkaraGölbaşı’nda Federasyon Binası içinde yer alan tesislerde düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Final Etabı Gençler Şampiyonası’nda Türkiye Gençler 2.’si oldu.

Türkiye 3 Bant Bilardo Final Etabı Gençler Şampiyonası’nda Türkiye Gençler 2.’si olan Hakan Görgüç, 2021 yılı Türkiye Gençler Klasmanında 4. sırayı alarak önümüzdeki yıl Türkiye Bilardo Gençler Milli Takımında yer almaya hak kazandı.

Görgüç’ün, Avrupa Bilardo Konfederasyonu (CEB) tarafından 710 Nisan 2022 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda ülkemizi U21 Milli Takımında temsil etmesi bekleniyor.

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