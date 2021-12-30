Kaymakam Şahin, “Salep üretimi konusunda çalışıyoruz”

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin pitaya projesinin ardından, salep üretimi konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Tarımsal üretime verdiği önemi her fırsatta dile getiren efeler Kaymakamı Cemal Şahin, ilçede salep üretimi gerçekleştiren üreticilerle bir araya geldi.

Kaymakam Şahin yaptığı açıklamada, “Tarımsal üretimde Aydın’ın iklim değerlerine uygun, getirisi yüksek ve pazarlarda aranan alternatif ürünlere yönelik projelerimize bir ürün daha eklemiş bulunmaktayız. İlk hasatını yaz sezonunda yaptığımız “Efeler Diyarında Pitaya” projemiz 25 üreticimizle her geçen gün daha da büyümektedir. Şimdi salep üretimi konusunda çalışıyoruz. Üreticilerimiz Mehmet Yaşar, Zafer Açıkgöz ve Erdal Yenel bu sonbaharda salep yumrularının dikimini yaptılar. İlkbaharda ilk salep hasatını da yapacağız. Pitaya ve salepten sonra sırada yeni ürünler var. Ekip olarak çalışıyoruz. Bu süreçte büyük özveriyle görev yapan ekibimi ve değerli üreticilerimizi kutluyorum “ diye konuştu.

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