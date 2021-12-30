Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy resim sergisi açıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy’ isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Serginin açılışını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan öğrencilerle birlikte yaptı.

Türkiye’de 2021 yılının Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Kasım ayında ‘Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy’ temalı resim yarışması düzenlendi. Yarışmada, öğrenciler farklı teknikler kullanarak Ersoy’un portrelerini çizdi. Dereceye giren resimler, Kuşadası Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sergilenmeye başladı. Serginin açılışını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman öğrencilerle birlikte yaptı. Sergiye katılan misafirler eserleri beğeni ile izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.