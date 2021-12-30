Yaralı domuz, duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde makilik alanda yaralı halde bulunan yaban domuzu, duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yaralı domuza sahip çıktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Aylin Kavas, Kuştur mevkiindeki doğal alanda köpeğini gezdirdiği esnada yaban domuzu ile karşılaştı. Makilik alan içerisinde duran yaban domuzunun arka ayaklarından yaralı olduğunu fark eden duyarlı vatandaş, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nden (EKODOSD) yardım istedi. Haberi alan EKODOSD ekibi, durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, hareket etmekte güçlük çeken yaban domuzunu tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi’ne götürdü.

Yaralı domuzun araç çarpması sonucu yaralandığını düşündüklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Kuşadası Kuştur mevkiinde doğal alanda köpeğini gezdiren Aylin Kavas, makiliklerin içinde bir yaban domuzuyla karşılaşır. Domuzun hareketli olduğunu ancak kalkamadığını fark ederek bizi arayıp bilgi verdi. Biz de Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Egemen İşcan’la görüşerek, yaban hayatı uzmanlarının alana gelmesini sağladık. Yaralı domuzların çok tehlikeli olduğunu bilerek, Milli Park uzmanlarıyla temkinli yaklaşıp yara durumunu öğrenmeye çalıştık. Yaklaşık 100 kiloluk domuzun arka ayaklarını kullanamadığını fark ettik. İzmir karayoluna yakın olduğundan muhtemelen bir araç tarafından çarpıldığını düşünmekteyiz. Domuzun da kendini saklamak için makiliklere sürünerek geldiğini tahmin ediyoruz. Domuz, Milli Park aracına alındı. ADÜ Veterinerlik Fakültesi’ne götürülerek tedavisi sağlanacak” dedi.

Yaban hayatının korunmasını adına sürücülerin daha dikkatli olmalarını talep eden Sürücü, “Özellikle karayolunda gece giden sürücülerin çok dikkatli olması gerekir. Bu tür yaban domuzları bir doğal alandan diğer alana geçerken süratli bir şekilde karayolunu kullanırlar. Sürücüler de süratli ise kazalar meydana gelebilir. Dikkatli ve yavaş gitmek hem kendi sağlıkları için, hem de yaban hayvanlarının çarpılmadan geçmelerine fırsat sağlamaları açısından yararlı olacaktır. Duyarlı doğasever Aylin Kavas’a ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğüne ilgileri için teşekkür ederiz” dedi.

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