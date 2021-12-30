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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaplan, personeli ile yeni yıl yemeğinde buluştu

İHA

Başkan Kaplan, personeli ile yeni yıl yemeğinde buluştu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, belediye personeli ve aileleri ile yeni yıl moral yemeğinde bir araya geldi. Millet Bahçesinde gerçekleştirilen yemekte Başkan Kaplan, çalışanlarıyla birlikte zeybek oynayarak yılın stresini attı.

Büyük ilgi gören yemekli ve müzikli geceye Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, eşi Nazlı Kaplan ile, belediye çalışanları ise eşleri ve çocuklarıyla birlikte katılarak güzel bir gecede moral depoladılar. Geceye katılan bütün personeli ile masalarına eşi Nazlı Kaplan ile tek tek giderek selamlaşan Başkan Kaplan, yemeği de yine personellerinin olduğu masada yedi. Gece boyunca yemek yiyip, müzik eşliğinde personellerle birlikte gönüllerince eğlenen Başkan Kaplan, kadın, erkek bütün Belediye çalışanları ile Aydın yöresine ait zeybek oyunları oynaması geceye renk kattı.

Yemekte konuşma yapan Başkan Kaplan, yeni yıl moral yemeğine katılım nedeniyle mutlu olduğunu, belediye olarak birlik ve beraberliklerinin artarak devam edeceğini söyleyerek, tüm personele gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 2021 yılının bitimiyle mesai arkadaşları ile görevde 33 ayı doldurduklarını ifade eden Başkan Kaplan, “Çok değerli cefakâr ve vefakar mesai arkadaşlarım, bu ilçenin 52 mahallesinin problemlerini çözmek için var gücü ve bilek gücü ile çalışan işçi kardeşlerim. Bu yılsonu itibariyle görevde 33 ayımızı doldurmuş bulunuyoruz. Bir araya gelebilmek, bir nefes, soluk alıp, mola verebilmek bugüne nasip oldu. 2021 yılının son gününde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Belediye olarak biz büyük bir aileyiz. Bu ilçede yaşayan bütün herkeste bizim ailemizdir. Biz ailemiz ile birlikte bugüne kadar Koçarlı’nın birçok meselesini çözdük, çözmeye de devam ediyoruz. Bunda en büyük emeği olanlar, bu belediyede çalışan kardeşlerimizdir. Tüm mesai arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Görevlerinden dolayı kimi zaman evlerine geç gittiler aileleri de bizlere bu yüzden haklarını helal etsinler. İyi ki varsınız, daha güzel hizmetleri inşallah önümüzdeki dönem içerisinde hep birlikte başarırız. Ümit ediyorum ki 2022 yılı 2021 yılından daha güzel geçecek” diye konuştu.

"Derdiniz benim derdimdir"
Koçarlı Belediyesi olarak tüm personelim ile Koçarlı’nın hizmetinde olduklarının altını çizen Kaplan, “24 bin nüfuslu ilçenin 200 civarında belediye personeli, eşleri ve çocukları bugün burada. İşçisinden, müdürüne kadar tüm çalışma arkadaşlarım birlikte bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Koçarlı’ya hizmet eden personelimiz her zaman en iyiyi, en güzeli hak ediyor. Kimin ne sıkıntısı ne derdi varsa telefonum 24 saat açık, hiç çekinmeden gece, gündüz arayabilir. Derdiniz benim derdimdir ve ne gerekiyorsa yapacağımdan hiç kimsenin endişesi olmasın. İnşallah 2022 yılı hastalığın daha az olduğu, doğal afetlerin olmadığı, insanların daha huzurlu ve mutlu olduğu, Koçarlı’mızın ve ülkemizin sağlık, selametle bir yıl geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından orkestra sahne alırken, ilk olarak Başkan Kaplan ve eşi tüm belediye personeli ile zeybek oynadı. Ardından belediye çalışanları çalan müzik ve söylenen şarkılar eşliğinden gönüllerince eğlenerek 2022 yılı için moral depoladılar. Genin sonunda Başkan Kaplan geceye katılan tüm personele yeni yıl hediyesi verdi.

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