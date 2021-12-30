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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Işıklar'dan kazanılan para Işıklar'a harcandı

İHA

Işıklar'dan kazanılan para Işıklar'a harcandı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Işıklar Mahallesi’nde 11 ayrı noktada inşa edilen yaklaşık bin 200 metreküp istinat duvarı inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Işıklarda ihale ile kiraya verilen noktalardan elde edilen tüm gelirin yine Işıklar Mahallesi’nin eksiklerini gidermek için kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Halkımıza bir söz vermiştik. Demiştik ki, ‘köy mallarını satmayacağız, sattırmayacağız, kimseye el uzattırmayacağız’. Işıklar Mahallemizde de güzel bir çalışma yürüttük. Özellikle ihale sürecinde bütün köylümüze duyurduk. Biz her zaman kamunun menfaatinin korunmasından yanaydık. Pankartlar astık, sosyal medyadan duyurduk. 3 kuruşa kiralanan yerler hakkıyla, değeriyle kiralandı. Biz de ‘Işıklar’dan kazandığımız parayı Işıklar’da harcayacağız’ dedik. Söz verdiğimiz gibi sözümüzü tuttuk” dedi.

Nazilli Belediyesi’nin çalışmaları ile kentin hak ettiği hizmetleri almaya devam edeceğinin altını çizen Başkan Özcan, “Bu süreçte bizleri sabırla bekleyen herkese teşekkür ediyorum. Nazilli çok büyük bir alan. Çok geniş bir alanda farklı ihtiyaçları olan bir yer. Belediyemizin çalışmalarıyla köyümüz hak ettiği hizmeti aldı. Bugüne kadar bizlere destek veren herkese, tüm Nazillimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Işıklar Mahallesi olarak yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Mustafa Karabulut, “Başkanımız bugüne kadar yapılmayanı yaptı. Hem istinat duvarlarımız hem de ışıklandırma çalışmalarımız köyümüze yakışır bir şekilde tamamlandı. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri, Başkan Özcan ve ekibine teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi.

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