Kazada hayatını kaybeden minik Cemre dualarla defnedildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Cemre, Söke'de dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi'ndeki baba evine getirilen Cemre Seçğin'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Atburgazı Camisi'ne götürüldü. Cenaze namazının ardından minik Cemre’nin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. Küçük kızlarının toprağa vermenin acısına dayanamayan baba Ali ve anne Gül Seçğin gözyaşlarına hakim olamadı.

Yürekleri yakan olay Kuşadası ilçesinde 28 Aralık akşamı meydana gelmiş; İkiçeşmelik Mahallesi'nde Ali Seçğin idaresindeki 09 D 2738 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki Cemre otomobilin açıla kapısından yola düşüp aracın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

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