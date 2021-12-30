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Söke Belediye Başkanı Tuncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile görüştü

İHA

Söke Belediye Başkanı Tuncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile görüştü

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Söke’ye yapılacak olan yatırımların değerlendirildiği ziyarette; Başkan Tuncel, Başkan Çerçioğlu’nun Söke’ye ve Aydın’a yaptığı yatırımlardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu ise Başkan Tuncel’e nazik ziyaretleri için teşekkür edip Aydın genelindeki yatırımların durmaksızın devam edeceğini belirtti.

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