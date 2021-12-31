ADÜ Rektörü Aldemir, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamlığı’nda gerçekleşen Covid19 İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na katıldı.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Toplantıda, Covid19 ile mücadele kapsamında Aydın'da yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirilirken bir dizi tavsiye kararı alındı.

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