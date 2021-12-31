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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pastanelerde yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor

İHA

Pastanelerde yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor

Aydın'da 2022 yılına saatler kala pastanelerde yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor.

Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride kalırken, 2022'ye saatler kala vatandaşları yeni yıl heyecanı sardı. Çarşı pazarda yeni yıl hareketliliği yaşanırken, alış veriş yoğunluğunun yaşandığı işletmelerden biri de pastaneler oldu. Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazları arasında yer alan pastalar ustalar tarafından özenle yeni yıla hazırlandı. Rengarenk ve çeşit çeşit pastalar sabahın ilk saatlerinden itibaren pastanelerin vitrinlerindeki yerlerini alırken, vatandaşlar hem göze hem de damağa hitap eden pastalar arasında seçim yapmakta zorlandı.

Bayramlar ve yeni yıl gibi günlerde işlerinin arttığını ifade eden pastaneci Süleyman İpci, "Ramazan ve Kurban Bayramlarında tatlı, yılbaşında da yaş pasta satışlarımız artıyor. Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazları arasında yer alan yaş pastalarımızı vatandaşlarımıza taze bir şekilde ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı çeşitlerde ve büyüklüklerde hazırladığımız pastalarımızın yanında müşterilerimizden gelen talepleri yerine getirerek sipariş üzerine de üretimlerimizi yapıyoruz. Esnaf olarak özel günlerde artan satışlardan memnunuz. Vatandaşların da alım güçlerini düşünerek fiyatlarımızı makul seviyelerde tuttuk. İnşallah 2022 senesi başta Korona virüs olmak üzere tüm sıkıntılardan kurtulduğumuz, sağlık, mutluluk ve barış içerisinde geçirdiğimiz bir yıl olur. Herkesin yeni yılını tebrik ediyorum" dedi.

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