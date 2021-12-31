Eski kayınvalidesini döven gelin tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski kayınvalidesini darp ettiği ileri sürülen gelin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Türkmen Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasından 5 yıl önce boşanan gelin A.E., telefonda kayınvalidesi B.İ. ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası gelin A.E., eski kayınvalidesi B.İ.'nin evine geldi. Aralarında tekrar tartışma yaşayan ikili, iddiaya göre A.E.'nin eski kayınvalidesi B.İ.'yi itti. Darp ettiği de ileri sürülen gelin, şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşlı kadın ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen gelin A.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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