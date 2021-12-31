MHP İl Başkanı Alıcık: 2022’de Türkiye’nin gücüne güç katacağı inancındayız”

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MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yayınladığı yeni yıl mesajında " Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak 2022 yılında Türkiye’nin gücüne güç katacağı inancındayız."

Zorlu geçen 2021 yılına rağmen 2022 yılına ümitle baktıklarını ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, “Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak 2022 yılında Türkiye’nin gücüne güç katacağı inancındayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle istikbalin parlak ufkunun aralanacağı, Cumhur İttifakı’nın samimiyetle, millet ve vatan sevgisiyle yoluna devam edeceği kanaat ve kararındayız” diyerek 2022 yılının taze başlangıçlara, yeni heyecanlara, kalıcı bir huzura, artan saadete ve yoğunlaşan mutluluğa vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

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