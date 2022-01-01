Aydınlılar yeni yıla coşkuyla girdi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin, Atatürk Kent Meydanı´nda düzenlediği yeni yıl eğlencesine binlerce kişi katıldı. Suni kar yağdı, vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi.

Aydınlılar yeni yıla Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen eğlenceyle girdi. Akşam saatlerinde gökyüzünden lapa lapa yağan suni kar gören vatandaşlar o anların keyfini çıkardı. Havuz başında alanı dolduran binlerce kişi, havuza yansıtılan ışıklı gösterileri izleme imkanı buldu. Saat 00.00´ı gösterdiği sıralarda ise atılan havai fişekler bir anda gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayda alıp, yeni yıla coşkuyla girdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-01-01 01:30:26



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