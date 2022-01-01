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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası yeni yıla sokak partisiyle girdi

İHA

Kuşadası yeni yıla sokak partisiyle girdi

Kuşadası'nda yeni yıl dolayısıyla gerçekleşen sokak partisinde DJ Mami ile DJ Kadir Çetin’in sahne performansı yılbaşı coşkusunu zirveye çıkartırken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yeni yıl, bizler için yeni bir hizmet dönemi anlamına geliyor. 2022 yılında da sizler için çalışmaya ve emek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kuşadası’nda yeni yıl kutlamalarının adresi sahil bandı oldu. Saat 20:00’den itibaren binlerce Kuşadalı, 2022 yılını karşılamak için Atatürk Bulvarı’nda kurulan sahnenin bulunduğu alana akın etti. Müzik yayını ile başlayan kutlamalar, DJ Mami ile DJ Kadir Çetin’in sahne performansı ile zirve yaptı. Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen ve özel bir radyodan canlı yayınlanan sokak partisinde, 2 farklı noktadan püskürtülen yapay kar geceye renk kattı. Led ışıklarla süslenmiş özel kostümler giyen dansçıların sahne şovu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Lazer ışık gösterilerinin damga vurduğu partide Kuşadalılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. Yeni yıl kutlamalarına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. Başkan Ömer Günel, 2022 yılını Kuşadalılarla birlikte karşıladı.

Kuşadası’na yeni yılda da durmaksızın hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Sizlere başta CHP Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Aydın Milletvekillerim Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu’nun selamlarını getirdim. 31 Mart 2019 yılından beri sizlerin verdiği görevle tüm ekip arkadaşlarımla birlikte Kuşadası’na hizmet ediyoruz. Amacımız sizleri mutlu etmek ve kentimizi güzelleştirmek. Yeni yıl, bizler için yeni bir hizmet dönemi anlamına geliyor. 2022 yılında da sizler için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum” diye konuştu.

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