Kurulduğu günden bu yana bu derneğin başkanı hiç değişmedi 23 yıldır dernek başkanlığı yapıyor

Aydın’da faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği’nin başkanı, kurulduğu günden bu yana hiç değişmedi. Kurucu başkan olarak 23 yıldır görevini yürüten Sevil Esin; “Üyelerimiz takdir ettiği sürece görevime devam edeceğim” dedi.



Aydın’da yaşayan 61 yaşındaki Sevil Esin, 1998 yılında şehit aileleri ile birlikte kurdukları derneğin başkanlık görevini 23 yıldır sürdürüyor. 12 dönemdir Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği’nin başkanlık görevini yürüten Esin, kuruldukları günden bu yana tek başkan olmasını ise üyelerinin takdiri ve gönüllülük esasıyla yaptıkları çalışmalar olduğunu belirtiyor. 23 yıldır şehit ailelerini ziyaret ederek sorunlarıyla ilgilenen Esin, amaçlarının şehit ailelerinin ve gazilerin unutulmamasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Eşi Jandarma Üsteğmen Mehmet Esin’in, Şırnak’ta 1985 yılında hain terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düştüğünü ve şehit ailesi olmanın ne olduğunu o zaman öğrendiğini ifade eden Esin; “Şehit yakını olmak gurur verici ama aynı zamanda üzücü bir şey sonuçta sevdiğiniz birini kaybediyorsunuz. Bu sebeple 1998 yılında diğer şehit aileleri ve gazilerimizin de desteği ile bir dernek kurmaya karar verdik. Artık derneğimiz kuruldu ve tüm aileler beni başkan seçtiler. O günden beri derneğimizin başkanlığını büyük onur ve gururla devam ettiriyorum. Bu görev bana verildiği zaman çok etkilendim. Ben de bir şehit eşiyim. Şehit eşi olmak hem gururlu hem onur verici ama bir o kadar da acı. Çünkü genç yaşta olan, hayalleri olan sevdiğiniz birini kaybediyorsunuz. Uzun süre etkisinden kurtulamadım. Eşim şehit olduğu zaman 22 aylık bir çocuğumuz vardı ve oğlum babasını hiç tanımadı” dedi.

Derneğin kuruluş amacının şehit ve gazi ailelerinin unutulmamasını sağlamak olduğuna dikkat çeken Esin; “Ben şehit aileleri ve gazilerin başkanlığını üstlendiğim zaman amacımız bu ailelerin kaybolması önlemek ve birbirleriyle tanışmalarını sağlamak oldu. Aynı zamanda şehitlik ve gazilik unvanlarının vatandaşlarımız tarafından daha anlaşılır olmasını ve bir farkındalık oluşmasını istedik. Bizler şehit ailelerini el üstünde tutan bir milletiz ama kendi başına geldiği zaman insan biraz daha özel ilgi istiyor ve şehit ailelerinin sayısının, duygularının, çabalarının bilinmesi adına bir çalışma yaptık. Bu kapsamda her yere gittik, şehit ailelerine ulaştık. Şehit ailelerinin ve gazilerin kaybettiklerinin sevgi ve ilgi ile yerine gelebileceğini farkettim ve bunu başarabilmek için elimden geleni yapmaya amaç edindim. Bu anlamda Aydın’da bu ilgiyi gördüğümüzü düşünüyorum” dedi.

“Yardım toplayan bir dernek değiliz”

Aydın genelinde 250’nin üzerinde terör şehidi aile olduğunu ifade eden Esin, detaylı bir liste hazırladıklarını sözlerine ekleyerek “Biz derneğimizi kurduğumuzda elimizde hiçbir doküman ve liste yoktu. Sadece böyle bir yapılanmayı duyup gelen vatandaşlarımız getirdiği bilgiler vardı ama bu da gerçek liste olmadı tabi. Biz ilgili kurumlara bizzat giderek ellerindeki listeleri tek tek topladık ve Aydın’daki şehit ve gaziler için detaylı bir liste oluşturduk. Bu liste toparlanma adına bir başlangıç oldu bizim için. Aileler birbirlerini tanıdı. Derneğimizdeki ailelerimizin de taleplerini gerekli yerlere iletilmesi ve çözüme kavuşturulması konusunda köprü oluyoruz. Her şeyden önce derneğimizin kurulması ile birlikte şehit ve gazi ailelerinin unutulmasının önüne geçtik. Bizler yardım toplamaya çalışan dernek de değiliz. Yani bizim amacımız yardım toplamak değil, şehit ailelerinin unutulmamasını sağlamak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde genel kurul heyecanı yaşadıklarını ve tek liste ile gidilen seçimde görev süresinin 3 yıl daha uzadığını sözlerine ekleyen Esin; “Üyelerimiz beni 23 yıldır dernek başkanı olarak seçiyorlar. Çünkü ben de her aileyi sürekli telefon ile ararım. O ailelerimiz de her aradıklarında bana ulaşabileceklerini ve yanlarında olacağımı bilirler. Zaman mefhumu gözetmeksizin gönüllülük esasıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz bu dernekten para almadan gönüllülük esası ile çalışırız. Çünkü şehit aileleri bizim için ‘en’dir. Onlardan başka en üstün birşey yok. Derneğimiz kurulduğu günden bu yana tek başkan ben oldum, hiç değişmedi. Sevgili üyelerimiz beni seçtiler teşekkür ediyorum ve onlar seçtikleri sürece ben bu görevden ayrılmayı düşünmüyorum. Kurucu başkan olarak çıktığım bu yolda onların istekleri doğrultusunda görevime devam ediyorum. Bu zamana kadar başka bir adayımız da olmadı, hep tek liste ile seçimlerimize gittik. Geçtiğimiz günde genel kurulumuzu yaptık. Sağolsun üyelerimiz yine tek liste ile beni başkan seçtiler. Ben de onların sesi olmaya devam edeceğim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.