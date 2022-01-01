Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aydın'a yapılacak TOKİ konut projesi için önemli imza

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan TOKİ konut konut projesi için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imar planı değişikliği gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 100 bin sosyal konut hedefi çerçevesinde Kardeşköy Mahallesinde inşa edilecek olan 180 adet konut projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname ile Aydın'ın 1/100 Bin Ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı'nda değişiklik yapıldı. Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen 100 bin sosyal konut hedefleri kapsamında 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'na istinaden TOKİ tarafından hazırlanan Aydın ili, Efeler ilçesi, Kardeşköy Mahallesi 2 bin 163 ve 2 bin 164 parsellere (eski 288 parsel) ve bir kısım tescil harici alana ilişkin AydınMuğlaDenizli Planlama Bölgesi 1/100 Bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5 Bin ve 1/Bin ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 9'uncu Maddesi ve 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102'nci maddesi çerçevesinde resen onaylanmıştır. Onaylı 1/100 Bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5 Bin Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/Bin Ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları, 28 Aralık 2021 tarihinde Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu, internet sitesi ve eplan otomasyon sisteminde, 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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