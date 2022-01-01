Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi, 351 yolcu ile geldi



Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi, Norveç bayraklı 'Viking Sky', çoğu ABD'li ve İngiliz olan 351 yolcu getirdi. Gemiden inen turistler, halk oyunları ve çiçekle irle karşılandı.

2022 kruvaziyer sezonunun ilk gemisi olan, 228 metre uzunluğunda ve 34 metre genişliğindeki Norveç bayraklı 'Viking Sky', bugün öğle saatlerinde Kuşadası Limanı'na demirlendi. 47 bin 842 grostonluk gemiden inen çoğu ABD'li ve İngiliz 351 turist, halk oyunları ve çiçekler ile karşılandı. Yolcuların bir kısmı, tur kapsamında otobüslerle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi. Tura katılmayanlar da ilçe merkezinde kalıp, çarşılarda alışveriş yaptı.

Ege Port Kuşadası Limanı verilerine göre, ilçeye bu yıl 650 kruvaziyer gemisiyle 750 bin turistin gelmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2022-01-01 16:10:04



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