Nazilli yeni yılı büyük coşku ile karşıladı

Nazilli Belediyesi tarafından Belediye Meydanı’nda düzenlenen Açık Hava Yılbaşı Partisi’nde vatandaşlar yeni yıla büyük coşkuyla girdi.



Nazilli 2022 yılını belediye meydanında, Nazilli Belediyesi tarafından organize edilen açık hava konseri ile girdi. Belediye meydanında saat 20.00'de başlayan konserde Elifname dans gurubu, Gurup Epifiz, Dj Caner Seval ve MC İbrahim Erkan sahne aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı konserde katılımcılar şarkılar ve danslar ile coştu. Geri sayımla 2022’ye girilirken, aynı dakikalarda da yaklaşık 30 dakika süren havai fişek gösterisi ise izleyenleri mest etti.



2022 yılına dakikalar kala sahneye çıkarak konser alanını dolduran halka seslenen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan zorlu geçen 2021 yılını geride bırakarak yeni bir yılın en güzel müjdeleri en güzel sürprizleri getirmesini diledi. 2021 yılındaki zorlukları birlik, beraberlik içerisinde aştıklarını ve başardıklarını vurgulayan Başkan Özcan, “Geçtiğimiz bu zorlu yılda devletimiz ile, yereli ile, kamusu ile ilçe belediyesi ile hep birlikte vatandaşımızın yanında olduk ve bugün vatandaşlarımızın hemşehrilerimizin burada olması bizi fazlasıyla ziyadesiyle memnun etti. Bu zorlu yılı geride bırakıyoruz. 2022 iyi bir yıl olsun. En içten gülümsemeler ile geçsin. Sağlıkla mutlulukla, huzurla dolu bir yıl diliyorum. Yeni yılın kutlu olsun Nazillim. 2022 hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



Konserde Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu oynadıkları zeybek ile büyük beğeni toplarken, harmandalıya eşlik eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan vatandaşlar tarafından coşku ile alkışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.