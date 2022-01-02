Nazilli Belediyespor'da Köseoğlu gitti

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) Türkiye Basketbol Erkekler 2'nci Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor'da antrenör Hakan Köseoğlu dönemi sona erdi.

Ligde 5 maç üst üste kazanan takımda Köseoğlu'nun ayrılması şaşkınlıkla karşılandı. Sezon başında bir yıllık anlaşma sağlanan eski milli basketbolcu Hakan Köseoğlu'nun takımın başında çıktığı maçlarda Nazilli ekibi, 5 galibiyet. 2 mağlubiyet alırken 12 puan topladı. Nazilli Belediyespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Hakan Köseoğlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Köseoğlu'na bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-01-02 11:10:35



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