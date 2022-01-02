Sahte içkiden ölen hastane çalışanı toprağa verildi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!



Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan ve çalıştığı hastanede yaşamını yitiren temizlik görevlisi Avni Küçük (43), toprağa verildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Avni Küçük, Yeni Mahalle 721 Sokak'taki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti. Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan Küçük, yakınları tarafından, çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Küçük, dün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADÜ Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Küçük'ün cenazesi, görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi'nin önüne getirildi. Hastanedeki cenaze töreni sonrası evine getirilen Küçük için burada helallik alındı. Küçük, daha sonra kırsal Ketendere Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye Nazilli Devlet Hastanesi çalışanları ve mesai arkadaşları ile Küçük'ün eşi Aynur Küçük (43), oğlu Barış Küçük (23), kızı Betül Küçük (17), babası Dursun Küçük (66), annesi Ayşe Küçük (64) ve yakınları katıldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-01-02 13:50:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.