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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu sokağa girenin aklı karışıyor

İHA

Bu sokağa girenin aklı karışıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinin merkez mahallelerinden olan Hasanefendi Mahallesi’nde iki sokağın karşılıklı tek yön olması araç sürücülerinin kafasını karıştırırken, zaman zaman tek yön kavgasına sebep oluyor.

Aydın’ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi’nde bulunan 1903 ve 1904 Sokak, araç sürücülerinin aklını karıştırıyor. Aynı hat üzerinde bulunan iki sokağın da karşılıklı tek yön olması, sokağa giren sürücülere zor anlar yaşatıyor. İki yönden de sokağa giren araç sürücüleri, iki sokağın da 1908 Sokak’a doğru tek yön olduğunu fark edemiyor. Sokak girişlerinde uyarı levhaları bulunsa da yolun aynı hat üzerinde bulunması dolayısıyla sürücüler levhalara dikkat etmeden diğer sokağa giriyor. İki sokağın da aynı hat üzerinde bulunması dolayısıyla yol haklarının kendilerine ait olduğunu düşünen bazı sürücüler arasında zaman zaman tek yön kavgaları da yaşanıyor.

Uyarı levhalarının olmasına rağmen yolun aynı hat üzerinde bulunması sebebi ile sürücülerin ters yöne girdiklerini ifade eden mahalle sakinleri ise “Düz devam eden sokağın bir bölümünün 1904 diğer bölümünün ise 1903 Sokak olması dolayısıyla burada sürekli tek yön tartışmaları yaşanıyor. Sokağa giren sürücüler uyarı levhalarına da dikkat etmedikleri için ters yöne giriyor. Buradaki tabela karmaşası sürücülerin de aklını karıştırıyor. Çünkü hangi sokaktan gelirseniz gelin zaten yol, sizi 1908 Sokak’a dönmeyi ve Batı Gazi Bulvarı’na çıkmaya mecbur bırakıyor. Burada kağıt üzerinde baktığınızda bir sorun gözükmüyor ancak düz devam eden yolun karşılıklı olarak tek yön olması kafa karışıklığı oluşturuyor” diyerek yetkililere seslendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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