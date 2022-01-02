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Deve güreşinde ezilmekten son anda kurtuldu

DHA

Deve güreşinde ezilmekten son anda kurtuldu


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 35'incisi düzenlenen geleneksel 'Deve Güreşi Festivali'nde develer kıran kırana güreşti. Güreş sırasında yere düşen bir deve sahibi ise ezilmekten son anda kurtuldu.
İncirliova Belediyesi ile İncirliova Devecilik ve Deve Güreşleri Derneği iş birliğiyle organize edilen 'Deve Güreşi Festivali'nin 35'incisi, İstiklal Mahallesi Güreş Arenası'nda yapıldı. Güreşe Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden toplam 230 pehlivan deve katıldı. Güreşi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile ilçe belediye başkanları ve binlerce güreşseverler izledi. Giriş fiyatlarının 20 lira olduğu güreşten elde edilecek gelirin ise Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele eden İncirliova Belediyespor Kulübü'ne aktarılacağı belirtildi. Güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine kupalarını Çerçioğlu, Baştürk ve Kaya ile protokol üyeleri takdim etti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Festival 35 yıldır geleneksel olarak yapılıyor ama yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi var. İncirliova, deve güreşinin başkentidir. Biz de bu kültürü devam ettiriyoruz. İnşallah bu kültürün yaşaması için uğraş vereceğim" dedi.
Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği festivalde, develer dakikalarca güreşti. Heyecanlı görüntülerin yaşandığı güreş sırasında yere düşen bir deve sahibi ise develerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kıyasıya güreşen develeri ayırmaya çalışan urgancılar ise zor anlar yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2022-01-02 16:50:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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