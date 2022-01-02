Aydın’da kurallara uymayan sürücüler cezalandırıldı Aydın’da 2 araç trafikten men edildi

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Aydın’ın Efeler ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücüler ceza yemekten kurtulamazken, 2 araç ise trafikten men edildi.

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yeni yılın ilk günlerinde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Kasksız motosiklet kullanımı, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu gibi kurallar başta olmak üzere yapılan denetimlerde 40 araç sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 10 sürücüye idari işlem uygulanırken, biri otomobil 2 araç ise trafikten men edildi. Vatandaşların trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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