27 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde denetimler aralıksız devam ederken, yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 27 yıl 8 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. U.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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