Aydın yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek

Aydın, yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girerken, sağanak yağış aralıklarla hafta boyunca süreceği tahmin ediliyor.

Aydın’da yarından itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere aralıklı olarak sağanak yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da yarın parçalı bulutlu batı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Çarşamba il merkezi ve batı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma günü parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağmur ve sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da 1718 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

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