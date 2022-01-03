Bu tatlı göz yaşartıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu tatlı göz yaşartıyor

İHA

Bu tatlı göz yaşartıyor

Aydın'ın asırlık lezzetlerinden biri olan 'Bozdoğan Cevizli Sucuğu' vatandaşlar tarafından beğeni ile tüketilmeye devam ederken, bazı vatandaşlar da hayatını kaybeden ve yaşadığı süre içerisinde bu tatlıyı çok seven büyüklerini hatırlayıp tatlı tezgahının başında duygulanıyor.

Nişasta, ceviz ve şeker kullanarak yapılan ve Nazilli Ticaret Odası tarafından da 2020 yılında coğrafi mahreç işareti alınarak tescillenen Bozdoğan Cevizli Sucuğu Aydınlıların ağızlarını tatlandırmaya devam ediyor. Damak çatlatan lezzeti ile 7'den 70'e herkesin beğenerek tükettiği tatlı en fazla semt pazarlarında satılıyor. Uzun yıllardır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 39 yaşındaki Ergün Göktaş, asırlık lezzeti Aydın'ın farklı ilçe ve mahallerindeki pazarlarda vatandaşlarla buluşturuyor.

"Vatandaşları geçmişe götürüyor"
Tatlıyı gören bazı vatandaşların geçmişini hatırlayıp duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadığını belirten Ergün Göktaş, "Tezgahımda şambali, Erzurum sarması ve Bozdoğan Cevizli Sucuğu tatlıları bulunuyor. Pazartesi Atça, Salı Efeler, Cuma Sultanhisar, Cumartesi Köşk ve Pazar Dalama'da kurulan pazarlarda bulunuyorum. En fazla tercih edilen tatlımız cevizli sucuk oluyor. Bu lezzet Bozdoğan ilçemize özel yöresel bir lezzet. İçerisinde nişasta, ceviz, şeker ve su var. Bu tatlının tadını zaten bilen biliyor, bilmeyen de mutlaka bir tane yedikten sonra ikincisini istiyor. Hafif bir tatlı diğerleri gibi insanı baymıyor. Tanesini 5 TL'den satıyorum. Herkes beğeni ile yiyor. Bu tatlıyı görüp de ağlayanlar bile oluyor. Rahmetli anne ve babasını yada yakın bir akrabasını hatırlayıp duygulanıyorlar. Kimileri de mum sanıp bunu nasıl yakacağız diye soruyorlar. Ben alıştım artık, bu tatlının unutulmaması için gittiği yere kadar satmaya devam edeceğim. Tarihi bir lezzet yok olup gitsin istemiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün, 2022 hedefleri belli oldu
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün, 2022 hedefleri belli ...
Aydın’da çıkan yangında 2 ev küle döndü
YEREL HABERLER Aydın’da çıkan yangında 2 ev küle döndü
Aydın yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek
YEREL HABERLER Aydın yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek
Kurye kendisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı Fabrikanın gece bekçisi ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Kurye kendisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya ...
Çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
Başkan Atay, Efelerli çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Atay, Efelerli çocuklarla buluştu
27 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı
Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı
YEREL HABERLER Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı
Yüzsüz hırsız, girdiği evi aynı günde iki kez soydu
YEREL HABERLER Yüzsüz hırsız, girdiği evi aynı günde iki kez soydu
Aydın’da kurallara uymayan sürücüler cezalandırıldı Aydın’da 2 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Aydın’da kurallara uymayan sürücüler ...
Deve güreşinde ezilmekten son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Deve güreşinde ezilmekten son anda kurtuldu
Yılın ilk deve güreşi İncirliova’da yapıldı Deveci başkandan, ‘kültüre sahip çıkalım’ çağrısı
YEREL HABERLER Yılın ilk deve güreşi İncirliova’da yapıldı Deveci ...
Bu sokağa girenin aklı karışıyor
YEREL HABERLER Bu sokağa girenin aklı karışıyor
Sahte içkiden ölen hastane çalışanı toprağa verildi
YEREL HABERLER Sahte içkiden ölen hastane çalışanı toprağa verildi
ADÜ’de öğretim üyeleri cübbelerini giydi
YEREL HABERLER ADÜ’de öğretim üyeleri cübbelerini giydi
Aydın’da 81 yaşındaki Nevzat amca gençlere örnek oluyor Nevzat amcanın okuma azmi takdir topluyor
YEREL HABERLER Aydın’da 81 yaşındaki Nevzat amca gençlere örnek ...
Nazilli Belediyespor'da Köseoğlu gitti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Köseoğlu gitti
Nazilli yeni yılı büyük coşku ile karşıladı
YEREL HABERLER Nazilli yeni yılı büyük coşku ile karşıladı
İkinci kattaki odasının balkonundan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İkinci kattaki odasının balkonundan düşen şahıs ...
Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi, 351 yolcu ile geldi
YEREL HABERLER Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi, 351 yolcu ...
Kuşadası'na 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi geldi
YEREL HABERLER Kuşadası'na 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi ...
Yeni yıla görevi başında girenleri unutmadılar
YEREL HABERLER Yeni yıla görevi başında girenleri unutmadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aydın'a yapılacak TOKİ konut projesi için önemli imza
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aydın'a yapılacak TOKİ ...
Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.