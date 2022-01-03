Bu tatlı göz yaşartıyor

Aydın'ın asırlık lezzetlerinden biri olan 'Bozdoğan Cevizli Sucuğu' vatandaşlar tarafından beğeni ile tüketilmeye devam ederken, bazı vatandaşlar da hayatını kaybeden ve yaşadığı süre içerisinde bu tatlıyı çok seven büyüklerini hatırlayıp tatlı tezgahının başında duygulanıyor.



Nişasta, ceviz ve şeker kullanarak yapılan ve Nazilli Ticaret Odası tarafından da 2020 yılında coğrafi mahreç işareti alınarak tescillenen Bozdoğan Cevizli Sucuğu Aydınlıların ağızlarını tatlandırmaya devam ediyor. Damak çatlatan lezzeti ile 7'den 70'e herkesin beğenerek tükettiği tatlı en fazla semt pazarlarında satılıyor. Uzun yıllardır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 39 yaşındaki Ergün Göktaş, asırlık lezzeti Aydın'ın farklı ilçe ve mahallerindeki pazarlarda vatandaşlarla buluşturuyor.



"Vatandaşları geçmişe götürüyor"

Tatlıyı gören bazı vatandaşların geçmişini hatırlayıp duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadığını belirten Ergün Göktaş, "Tezgahımda şambali, Erzurum sarması ve Bozdoğan Cevizli Sucuğu tatlıları bulunuyor. Pazartesi Atça, Salı Efeler, Cuma Sultanhisar, Cumartesi Köşk ve Pazar Dalama'da kurulan pazarlarda bulunuyorum. En fazla tercih edilen tatlımız cevizli sucuk oluyor. Bu lezzet Bozdoğan ilçemize özel yöresel bir lezzet. İçerisinde nişasta, ceviz, şeker ve su var. Bu tatlının tadını zaten bilen biliyor, bilmeyen de mutlaka bir tane yedikten sonra ikincisini istiyor. Hafif bir tatlı diğerleri gibi insanı baymıyor. Tanesini 5 TL'den satıyorum. Herkes beğeni ile yiyor. Bu tatlıyı görüp de ağlayanlar bile oluyor. Rahmetli anne ve babasını yada yakın bir akrabasını hatırlayıp duygulanıyorlar. Kimileri de mum sanıp bunu nasıl yakacağız diye soruyorlar. Ben alıştım artık, bu tatlının unutulmaması için gittiği yere kadar satmaya devam edeceğim. Tarihi bir lezzet yok olup gitsin istemiyorum" dedi.

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